"بصراحة مايتسابش".. علاء مبارك ونجوم الفن يوجهون رسائل لـ"النقاش الموهوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - بصوت مميز وسلطنة وهدوء الواثق من موهبته والمعتاد على فعل الأمر كونها تسليته الوحيدة لإنهاء مهام عمله، ظهر الشاب أحمد سالم والذي يعمل في النقاشة في فيديو يغني خلاله جزء من أغنية المطربة وردة الجزائرية "بكرة يا حبيبي"، فخطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن والمشاهير على حد سواء.

وأعادت الفنانة نجلاء بدر نشر الفيديو، معلقة "رهييييب"، ونشر السيناريست تامر حبيب الفيديو أيضا وكتب "الراجل ده عظيييم"، وعبر تويتر علق الفنان رامي جمال مشيدًا بصوت الشاب "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري"، وأضاف رامي في تعليق آخر "حلو بشكل مش عادي"، ووجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رسالة للشاب قائلا عبر "تويتر": "ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل.. أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة.. بصراحة مايتسابش، أتمنى لك كل التوفيق".

ومن بين تعليقات الجمهور "فين الراجل ده يا جماعة.. هاتوه.. حد يتبنى صوته.. حلو حلاوة"، "يا ربي على الجمال"، "ما شاء الله صوته تحفة"، "الله جمال صوته وإحساسه"، "مواهب مدفونة والله"، "ياريت حد يساعده يقدم صوته بشكل يليق بيه أهي دي الناس اللي تستحق الشهرة بجد".

"بكرة يا حبيبي" غنتها وردة في فيلمها "حكايتي مع الزمان" عام 1974، كتب كلماتها عبدالرحيم منصور، ألحان كمال الطويل، وشارك في بطولة الفيلم الذي أخرجه حسن الإمام: رشدي أباظة، يوسف وهبي، سمير صبري، لبلبة، نبيلة السيد، نبيل الهجرسي، محمد نجم.