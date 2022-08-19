ماذا قال عمرو سلامة بعد فوز الزمالك على فاركو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق المخرج عمرو سلامة، على فوز فريق الزمالك بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري.

وكتب سلامة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "استنونا يوم الثلاث، الزمالك جاي على بيات".

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الزمالك حسام عبدالمجيد بعد مرور 8 دقائق من عمر الشوط الأول بعد ركنية أرسلها لها زميله أحمد سيد "زيزو".

ويُعد الفوز اليوم هو العاشر على التوالي لفريق الزمالك ببطولة الدوري بعدم آخر تعثر بالتعادل أمام الأهلي بهدفين لكل فريق.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 75 متصدرًا جدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتبقي له مباراة الجولة 31 مساء اليوم، فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة 40 في المركز الثامن.

ويضمن الفوز للزمالك في مباراته بالجولة المقبلة من الدوري ـ 32 ـ التتويج بلقب النسخة الجارية من الدوري.