فنانة بالمايوه وأخرى في حمام السباحة.. النجمات على البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكثيرات من نجمات الفن يحرصن خلال الفترة الحالية على قضاء إجازاتهن على الشواطئ، سواء في مصر أو بالسفر في نزهة سياحية للخارج، وتفضل بعضهن أن يشاركن الجمهور صورهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصةً "إنستجرام".

ومن بين النجمات اللاتي شاركن جمهورهن صور ومقاطع فيديو لهن على شاطئ البحر في الصيف خلال الساعات الأخيرة الماضية: ميرهان حسين والتي ظهرت بـ"المايوه" في جلسة تصوير جديدة، وهيفاء وهبي التي ظهرت أيضا بـ"المايوه" في حمام السباحة، ونرمين الفقي التي ظهرت مع صديقاتها، ورانيا يوسف التي دعت جمهورها بألا يدعوا القبيح في الغير يقتل الجمال فيهم، وغيرهن.

وفي الألبوم أعلاه نعرض لكم صورا لنجمات الفن على شاطئ البحر في فصل الصيف.