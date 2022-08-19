شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: شخصية خلدون فى مسلسل "جزيرة غمام" تحد كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم طارق لطفى عن سعادته بوجوده للمرة الأولى فى المركز الكاثوليكى مع أبطال مسلسل جزيرة غمام فى الندوة الذى يديرها الناقد محمود عبد الشكور، فى المركز الكاثوليكى والاحتفال بنجاح العمل.

وأضاف أن شخصية خلدون التى قدمها خلال مسلسل جزيرة غمام كانت تحديا بالنسبة له ورمزا للشر، واحتار كثيرا فى تجسيد الشخصية الصعبة التى لاقت نجاحا كبيرا.

وتابع: "كنت خايف أتحدث مع الأشخاص في لوكيشن تصوير العمل بسبب عمق الشخصية، ومبسوط بالعمل مع الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى".

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.

المسلسل جمع مى عز الدين مع طارق لطفي سويا بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل "قضية صفية" عام 2010 والذى سجل وقتها البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عز الدين في الدراما التليفزيونية، كما يسجل العمل التعاون الثانى على التوالي بين طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب والسيناريست عبد الرحيم كمال بعدما قدموا "القاهرة كابول" في رمضان قبل الماضى.