شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 29 سنة.. عمرو دياب ردا على إشادة بليغ حمدي: شهادة أعظم من أى جائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الهضبة عمرو دياب عن سعادته البالغة بإشادة الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي، ودعمه الكبير له، وذلك خلال حوار تليفزيوني منذ نحو 29 عاما وتحديدا عام 1993، مؤكدا أنها شهادة أعظم من أي جائزة.

ونشر الهضبة، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو لتصريحات بليغ حمدي، عام 1993، التى أشاد فيها بالأصوات الجديدة عمرو دياب وأنغام، وأنه يسعد عندما يقدم صوتا جديدا للعالم العربي، صحبه بتعليق: "شهادة أعظم من أي جائزة.. الموسيقار العالمي بليغ حمدي".

من ناحية أخرى، يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائى غدا السبت، 20 أغسطس، على أحد شواطئ مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير.

وطرح النجم عمرو دياب مؤخراً أغنية "زمن المجاملة"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.