شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الجمهور على حفل عمر خيرت بالعلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل توافد الجمهور على حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت فى العلمين ومن المنتظر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهور، ومنها: "هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.



حفل عمر خيرت



حفل عمر خيرت



حفل عمر خيرت

في سياق متصل، يحيى الموسيقارعمر خيرت، حفلًا موسيقيًا آخر يوم 31 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

وسيقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهور، ومن بينها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

وكان انطلق مهرجان القلعة أول أمس الأربعاء، وسط حشد جماهيرى ضخم افتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بحضور غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثارعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من سفراء الدول بالقاهرة.