45 ثانية جديدة من مسلسل House of the Dragon قبل عرضه الأحد.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الفنتازي الجديد House of the Dragon المستوحي من رواية الجليد والنار للمؤلف العالمي جورج مارتن، عن 45 ثانية جديدة من المسلسل المنتظر عرضه يوم الأحد المقبل 21 أغسطس، لتعلن عن وجود 17 تنيناً في الموسم الأول الذى يسرد قصة حياة عائلة التايجريان أي قبل 300 عام من احداث المسلسل الأسطوري Game Of Thrones.

مسلسل House of the Dragon يدور قبل 300 عام من أحداث Game of thrones عن عائلة تايجريان. وسيظهر بـ مسلسل House of the Dragon 17 تنينا حسبما أكد مؤلف العمل جورج آر مارتن. وسيتكون مسلسل House of the Dragon من 10 حلقات تصل بين ساعة وأكثر.

وحظى بعض الصحفيين العالميين بفرصة مشاهدة أولى حلقات المسلسل المنتظر الجديد House of the Dragon، وبدت آراؤهم متحمسة لمشاهدة باقى حلقات المسلسل الذى سيطرح في 21 أغسطس الجارى على منصة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكشف محرر موقع Collider عن رأيه قائلا: "لم يعجبني الموسم الأخير من Game Of Thrones على الإطلاق، لكنني سأعترف بأن الحلقة الأولى من مسلسل House Of The Dragon، حازت على انتباهى وشجعتنى لانتظار باقى حلقات المسلسل".

وكشفت صحفية أخرى من نفس الموقع قائلة: "بدأت أحداث مسلسل House Of The Dragon بشكل ملحمى، خاصة أنها قصة حميمة عن عائلة واحدة، التي تكشف عن جميع الجوانب الحياتية التي يواجهونها".

أما صحفى من موقع Indiewire فعلق عن رأيه قائلا: "بداية مسلسل House Of The Dragon عنيفة وصادمة، ما يشير إلى أن المسلسل المشتق الجديد من الممكن أن يكون أقوى من سلسلة Game Of Thrones، من حيث الموسيقى التصويرية، والكادرات وما إلى ذلك".