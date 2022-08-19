شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: رسمت أفيشات لمسرحيات على باب غرفتي في طفولتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر أيمن بهجت قمر، إنه محظوظ بمعايشة كوكبة من النجوم الكبار، على رأسهم بليغ حلمي وعمار الشريعي وسعاد حسني وفريد شوقي وفؤاد المهندس وعدد آخر كبير من النجوم.

أضاف قمر، في لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر قناة الحياة، أنه كان يرسم أفيشات مسرحيات على باب غرفتي في الطفولة، وقام والده بعمل مسرح عرائس له من الخشب عندما كان صغيرا، وكان يجري عروضا بالحضانات وأعياد الميلاد، رغم أن عمره في هذا الوقت لم يتعدى 12 عاما.

وتابع، أنه يعشق الفن منذ صغره، قائلا: "كنت مبهور بعمل ماكيتات الديكور يدويا وليس كام يحدث حاليا، مضيفا: "ووفاة والدي سبب دخول مجال كتابة الأغاني، وأنا أتذكر أول كتاب وعمري 11 أو 12 سنة لبيرم التونسي، وكنت أحب الأستاذ سيد حجاب والذي كان صديق لوالدي".

وأكمل: "اشتغلت في الكتابة وعمري 16 سنة بعدما تركني أبي طفلا وتوفى، وعملت أغنية هابطة، وأنا أخدت الثانوية العامة كل سنة في سنتين ما عدا تالتة ثانوي نجحت على طول بس جبت 54%، ودخلت معهد عالي للسياحة والفنادق وكنت حريص على النجاح".