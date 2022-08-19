شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يطلق جائزة التأليف باسم يسرى الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج مازن الغرباوى عن تفاصيل النسخة السادسة من مسابقة "يسرى الجندى للتأليف المسرحى، ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان .

تلك الجائزة تقدم تشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية، وهي مهداة هذا العام لروح الكاتب الكبير الراحل يسرى الجندى، وحول تفاصيل الجائزة قالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان: الجائزة ( للنص المسرحي الطويل والقصير و المونودراما ) ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية، وذلك حرصا وبحثا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب، ودعما للطاقات والأقلام الشابة الصاعدة والمتسلحة برؤية علمية ترنو للتقدم به بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقات الشباب الواعد وفق الشروط التالية..

يتم فتح باب التقديم بالنصوص اعتبارا من اليوم الجمعة إلى يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ولن تلقى أمانة الجائزة أى اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك.

والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وستتم إستضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات بالدورة السادسة.

وأضافت إنجى البستاوي: من شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2022 عن ( 40 ) سنة، ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، على أن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ، لايسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع.

ومن الشروط أيضا: ألا يكون النص المقدم قد نشر في أى مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية، أو قدم مسرحيا في أى جهة كانت، بما فيها فرق الهواة، وألا يكون قد شارك في مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكري ، وآخر موعد لقبول النصوص المسرحية المشاركة 19 أكتوبر 2022 .

تنشر النصوص الفائزة في كتاب وذلك لإتاحتها للمخرجين والممثلين ودارسى المسرح ، وذلك مع تقديم نقدى وتحليلى لتلك النصوص الفائزة، ويتم إستضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن فعاليات الدورة السابعة.

شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي وتنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 – 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، و يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.