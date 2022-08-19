شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى للموسيقى: 6000 شخص حضروا اليوم الأول من مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، إنّ مهرجان محكى القلعة هذا العام مختلف، موضحًا: "أول مرة نقدر نتعامل بالأعداد الطبيعية، لأن السنة الماضية كانت الأعداد محددة نظرا لجائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف داغر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "الجمهور كأنه كان في انتظار المهرجان، حيث وصلنا إلى أعداد لم نصل إليها من قبل، ففي العادة يبدأ المهرجان بأعداد مناسبة وبعدها تتزايد الأعداد كل يوم".

وتابع رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه: "الجمهور متشوق للمهرجان، حيث بدأنا بـ6 آلاف مشاهد، وأمس كانت أمسية جميلة جدا مع الفنان علي الحجار والغناء الأوبرالي والأغاني العالمية الجميلة، كما عرضت فرقة هندية الفلكلور الهندي بالرقص والغناء والموسيقى".

وأردف: "لدينا فقرات متنوعة من الموسيقى والغناء من مصر والدول العربية والعالم كله، لدينا من بنما والأردن وفنزويلا، بالإضافة إلى فنانين أصحاب جماهيرية شديدة مثل علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعمر خيرت ولينا شماميان تانيا قسيس، حيث إننا نحافظ على التنوع في الفنون والأنماط الموسيقية المقدمة، وهذا الأمر من سمات مهرجان القلعة الذي سيستمر حتى 31 أغسطس".