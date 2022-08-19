شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى فى حوار خاص لـ"الخليج 365": مش ندمانة على اللى فات والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تليفزيون ”الخليج 365”، النجمة القديرة عايدة فهمى تزامنا مع تكريمها فى المهرجان القومى للمسرح، فى نسخته الخامسة عشرة، "دورة المخرج المسرحى"، وإصدار كتاب عن مسيرتها، وخلال هذا اللقاء تحدثت عايدة عن سبب ابتعادها عن السينما، وكشفت عن تقصيرها وخجلها الذى عطلها فنيا، كما كشفت عن أهم الأعمال التى ستقدمها خلال الفترة المقبلة.

• فى البداية هل تكريمك فى المهرجان القومى للمسرح المصرى تأخر؟

كل حاجة تأتى فى وقتها وفى عصرها، ففى عصور أخرى لم يكن هناك مسئولون لديهم قدرة على تقييم الفنان الحقيقى لكن حاليا نحن فى عهد ثقافى وفنى ومسرحى استطاع تقديرى، وأنا لست نادمة على الماضى، بالعكس أنا تاريخى يبدأ حاليا برغم عمرى وسنى لكن ربما بعد هذا التكريم فأنا أبدأ تاريخا جديدا، وأبحث عن عروض مسرحية أخرى، فهذا التكريم رفع رأسى ورقبتى لفوق، ولذلك أشكر عليه كل القائمين على الحركة المسرحية بداية من الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة، وأيضا الشكر للجنة التى اختارتنى، فانا فى عصر حاليا استطاع تقديرى، وهذا وقت مناسب جدا بالنسبة لى ولست نادمة على ما فات، وتكريمى وسط هذه الكوكبة من الأسماء الكبيرة كان مهما، وأخص بالذكر الأستاذ محمد صبحى الذى كرمت بجواره فهو قامة فنية كبيرة جدا.

• هل عملك بالمسرح أثر على السينما وعملك فيها؟

المسرح بكل تأكيد أخذنى من الدراما، وأثر على مسيرتى السينمائية، وحاليا صناع الدراما يخشون من عمل الفنان فى المسرح لاعتقادهم بأن المسرح سوف يعطل التصوير، ولكن المسرح أفادنى فى التميز أمام الشاشة، وأصبح أى مجال آخر بالنسبة لى سهلا وبسيطا وأستطيع التميز فيه لأن المسرح هو الأصعب، والدليل دورى فى جزيرة غمام وشخصية «مليحة» فالفضل فى هذا التميز الذى أشاد به النقاد والجمهور للمسرح.

• لماذا لم تستثمرى بداياتك السينمائية القوية مع كبار المخرجين والنجوم أمثال عاطف الطيب وحسين كمال وأحمد زكى ونور الشريف؟

لا يستطيع الفنان استثمار نجاحه أو بالتحديد أنا لا أجيد ذلك، ولكنى أسعى فى مهنتى وأذاكر أدوارى ومن يحتاجنى أنا موجودة، ووفاة المخرج عاطف الطيب ربما قد تكون قد أحبطتنى أو يكون له تأثير فى السينما، ولكنى لدى تقصير فى التواجد الاجتماعى فأنا كسولة جدا أو خجولة.

• هل دور مليحة فى مسلسل "جزيرة غمام" فرق معك فى الشهرة بالشارع المصرى والعربى؟

بكل تأكيد لأن المسلسل انتشر وحقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا وفرق بالفعل المسلسل معى فى الشهرة لأن الشخصية أحبتها الناس جدا، وأنا كنت بالإمارات ووجدت ترحيبا وتحية بالمسلسل وبدورى بشكل جيد جدا فالمسلسل بالفعل حقق مشاهدة كبيرة جدا فى دول عربية كثيرة، والشخصية بالفعل أثرت فى الناس وفى الشارع المصرى تلقيت الكثير من الإشادات والتعليقات بالرغم من أن شكلى مختلف جدا بالمسلسل عن شكلى العادى ولكن الناس قالوا لى: كنا نعرفك من صوتك.

• المهرجان القومى للمسرح المصرى خصص لك كتابا عن مسيرتك أعدته الدكتورة لمياء أنور، فما مدى رضائك عن هذا الكتاب؟

راضية بنسبة 95% فهناك بعض من مشوارى أنا شخصيا لا أتذكره، وربما كواليتى الصور هو عدم رضائى الوحيد، فالصور الكواليتى ليس جيدا برغم أنها مهمة جدا فهى التأريخ لأى فنان، فهى موجودة بالكتاب وكان نفسى تكون بشكل أوضح أكثر.

• ماذا بعد جزيرة غمام؟

صورت مسلسلا مع المخرج أحمد خالد موسى بالإمارات، وءعرض مسرحية "روبنزل" مع الفنانة مروة عبدالمنعم والمخرج محسن رزق وهو من الأعمال المحببة لدى فهو مسرح استعراضى ممتع، كما ستعود مسرحية "فريدة" وسأقدمها فى موسم جديد.

• ما رأيك فى الألقاب التى تمنح للفنانين؟

هى تكريم وتقدير للفنان وكثيرا ما أطلق علىّ أكثر من لقب آخرها "فريدة المسرح" وهو ليس فقط لكونى قدمت شخصية "فريدة" فى المونودراما المسرحية على الطليعة من إخراج أكرم مصطفى ولكنه لقب جاء كنوع من وصفى بالتميز فى المسرح.

• ما أشهر الشخصيات التى قدمتيها كدوبلاج مع ديزنى؟

كثيرة جدًا الشخصيات التى قدمتها وما زلت أعمل فى هذا المجال لأنى أحبه وأحيانا أخرج، ولكن شخصية «كالا» والدة طرزان كانت الأشهر للجمهور، ومن أحب الشخصيات التى قدمتها، وبالمناسبة أرسلت لى ديزنى شهادة شكر على هذا الشخصية، لأنها كانت شخصية حنينة جدًا وبصوت ناعم وبها لمحة إنسانية قدمتها بها كانت أفضل من النسخة الأجنبية.

• هل سيعاد تقديم مسرحية "فريدة"؟

سنقدم العمل فى موسم جديد، وهى مسرحية من إنتاج مسرح الطليعة وهى مسرحية مونودراما عن حياة فنانة تقدم بها العمر، والمخرج أكرم مصطفى كاتب شاطر ومخرج شاطر وقدم المسرحية بشكل ممتاز ساعدنى على تقديم الشخصية.

• ما الشخصية التى تتمنى تقديمها؟

شخصية "ميديا" برغم أننى قدمتها من قبل على المسرح بمشاركة توفيق عبد الحميد وإخراج أحمد عبدالعزيز وأتمنى أن تعاد بنفس فريق العمل.

• ما نصيحتك لأى ممثلة جديدة؟

أنصحها بالعمل على نفسها والمذاكرة ولا تهتم بالشكل أكثر من اهتمامها بالأداء، والانتشار ليس بنفس الطريقة التى يتخذها البعض.

• لماذا لا تكتب للخبرات أعمال خصيصا؟

أعتقد أن الدراما بدءا من العام الماضى بدأت فى اتجاه كويس واعتقد فى السنوات المقبلة ستكون أفضل.



