شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحيى حفلاً غنائيا فى الساحل الشمالى 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائى فى الساحل الشمالى، يوم الخميس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

وكان الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بالنجاح الذى حققته أغنيته الأخيرة "للى"، وقال لـ"الخليج 365" "مبسوط بردود الأفعال الإيجابية التي تصلنى كل لحظة من جمهورى على الأغنية وأنا أعتبرها هدية لهم في بداية الصيف وأعدهم بالعديد من الهدايا خلال الأيام المقبلة"، وعن حفلته الأخيرة التي كانت بالإسكندية قال الكينج إن الحفلات التي أشارك فيها وأرى فيها حب الجمهور وتفاعله معى هى اكسير الحياة بالنسبة لى.

كانت أغنية "للى" قد تعرضت للحذف من قبل يوتويب لكن انتهى منذ أيام الجدل المثار حول سرقة أغنية "للى" للكينج محمد منير، كما عادت الأغنية على "يوتيوب" مرة أخرى بعد حذفها، لتصبح متاحة للجمهور، ونوه النجم أكرم حسنى، عن عودة الأغنية، ونشر اللينك الخاص بها عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وجاء هذا بعدما اعتذر المطرب الشاب محمود المنسي، للفنان أكرم حسنى بسبب سوء التفاهم الذى جرى مؤخرًا بينهما بسبب أغنية "للي"، واتهامه لأكرم حسنى، باقتباس لحن الأغنية التى غناها الفنان محمد منير، من أغنيته "ولد الهلالية" التى نشرها المنسى عام 2017.