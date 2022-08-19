ميرهان حسين بـ"المايوه" على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة كشفت عن صور منها.

وظهرت ميرهان، في الصور بـ"المايوه" على شاطئ البحر، ونالت إعجاب جمهورها.

ونشرت ميرهان، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الطاقة لا تكذب أبدا".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "نقل عام" مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومحمد الصاوي وغيرهم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما شاركت ميرهان حسين مؤخرا في مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.