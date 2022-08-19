"النقاش الموهوب" أحمد سالم: "بشتغل وأنا عندي 8 سنين وملقتش رعاية لموهبتي" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الشاب أحمد سالم "النقاش الموهوب" أن الفيديو الذي ظهر فيه وهو يغني أغنية "بكرة يا حبيبي" للمطربة الجزائرية وردة، تم تصويره منذ عام أثناء عمله في دولة الإمارات.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " كنت طفل وحيد ولدي 3 بنات إخوات، وملقتش وقتها الرعاية الكاملة بموهبتي، كان لازم حد يهتم بيا، وأخويا التاني اتولد بعدي بـ13 سنة، فكنت ملازم والدي وورثت عنه صنعة النقاشة ودخلت الجيش بعد الدبلوم، وكنت بشتغل مع أبويا وأنا عندي 8 سنين".

وتابع: "الفيديو اللي انتشر ده صورته وأنا في الإمارات كنت شغال وبنتسلى، وكنت بغني في المناسبات الاجتماعية للقرايب في العيلة، مثلا فرح حد من قرايبي، فرح حد من إخواتي، ومكانش ينفع أسيب صنعتي علشان أغني في الأفراح وأهتم بالغنا".

وأضاف: " كان أمامي اختيار، الشغل أو الغنا؟، فاخترت الشغل علشان المسئولية، الغناء طريق طويل وكنت هستنى على ما أحقق نفسي، واللي حصل ده نصيب وربنا كان شايلهولي، والأستاذ رامي جمال كلمني، وإن شاء الله نقدم حاجة كويسة وصح، كلمات هادفة، والناس كلها مبسوطة كلموني من السعودية والإمارات، بيشجعوني، وأخويا صوته حلو شهبي، وبنغني في المناسبات الاجتماعية، قعدت الصحاب، مجاملة".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو جديد للشاب أحمد سالم يغني أغنية المطربة الكبيرة وردة الجزائرية "بكرة يا حبيبي"، وحصد إعجاب الجمهور وعدد من نجوم الفن ممن أشادوا بصوته وطريقته في الأداء.

الفيديو الذي تم تداوله سبق نشره عبر قناة أحمد سالم على يوتيوب قبل 3 أشهر، وكان قد نشره أيضا على حسابه على تيك توك في أكتوبر الماضي أي قبل نحو عام تقريبا، ويظهر فيه وهو يغني أغنية "كل واحد عنده سر" للمطرب آدم وغناها ضمن أحداث فيلم "كلاشنكوف".

كانت الفنانة نجلاء بدر أعادت نشر الفيديو الأول والذي كان سببا في شهرة سالم، معلقة "رهييييب"، ونشر السيناريست تامر حبيب الفيديو أيضا وكتب "الراجل ده عظيييم"، وعبر تويتر علق الفنان رامي جمال مشيدًا بصوت الشاب "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع ابو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري"، وأضاف رامي في تعليق آخر "حلو بشكل مش عادي".