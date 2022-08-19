مهن النجوم قبل الشهرة.. ضابط ونجار وطبال وعامل بنزينة ومدرس عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الكثير من الفنانين عملوا في مهن أخرى قبل الشهرة، والكثير منهم قام بتجسيد المهن التي كان يعمل بها قبل الشهرة، لذا تجدهم أكثر إجادة من غيرهم في هذه الأدوار بحكم معايشتهم لها من قبل.

وفي السطور التالية نستعرض قائمة النجوم الذين امتهنوا أكثر من مهنة قبل التمثيل، وبينهم:

تامر حسني

عاش تامر مراهقة صعبة في ظل انفصال والديه، حيث عمل في بداية حياته في مكتبة ومحطة بنزين وسوبر ماركت، من أجل مساعدة والدته. في عام 1998 انتسب تامر حسني الى معهد الكونسيرفتوار لتعليم الموسيقى، ودخل كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، حيث بدأت موهبته بالظهور في إحدى حفلات الجامعة، وصادف وجود الإعلامية سلمى الشماع التي عرفته إلى المنتج والمخرج نصر محروس الذي أعجب بموهبته كثيرا وقدّمه للجمهور.

حمادة هلال

الفنان حمادة هلال بدأ حياته بالعمل في ورشة للنجارة، وبأحد المقاهي، وكان في هذه الأثناء يغني في الأفراح، قبل أن يشق طريقه الفني ويتجه للغناء والتمثيل.

أشرف عبدالباقي

كان الفنان أشرف عبد الباقي يعمل في مجال "النجارة والنقاشة" وديكورات المنازل منذ أن كان في مرحلة الدراسة الثانوية، بل وأنه أبقى على هذه المهنة لفترة كبيرة بعد دخوله عالم الفن.

ياسمين صبري

بدأت الفنانة ياسمين صبري حياتها العملية بائعة في محل مجوهرات، قبل أن تتجه إلى الفن، وتبدأ مشوارها من خلال الكاستنج في الفيديو الشهير الذي انتشر لها، وانطلقت منها للشهرة، وهي تنتظر عرض أولى بطولاتها المطلقة في رمضان المقبل في مسلسل "حكايتي".

أكرم حسني

ارتدى الفنان أكرم حسني خلال أحداث فيلم "البدلة" بدلة الضابط، حيث كان يرتديها فعلياً قبل اتجاهه لعالم الفن. أكرم حسني تخرج في كلية الشرطة ووصل فيها لرتبة نقيب، ثم ترك الخدمة ليلتحق بالعمل الإذاعي، وبعد نجاحه في تقديم البرامج، قام بالاتجاه للتمثيل، وآخر أعماله مسلسل "مكتوب عليا" في رمضان الماضي.

أحمد عز

عمل الفنان أحمد عز في مجال الخدمة الفندقية، قبل أن يتجه للعمل موديل بالكليبات، وهو ما مهد له الطريق للدخول إلى الوسط الفني في أول بطولة له بفيلم "مذكرات مراهقة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.

محمود عبدالمغني

الفنان محمود عبدالمغني قال في حوار مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج "قهوة أشرف"، إنه عمل في مصنع للطوب في منطقة الوراق قبل شهرته، من أجل توفير الأموال، وكان يتقاضى حينها 65 قرشًا في اليوم.

علاء مرسي

كشف الفنان علاء مرسي في أكثر من لقاء تليفزيوني أنه عمل في أحد المقاهي، التي كان يظن المشاهير يجلسون بها، بهدف التعرف عليهم، كما عمل "صبي نقاش".

صبري فواز

الفنان صبري فواز عمل في شركة اتصالات ومدرس لغة عربية بسبب أن العمل في المسرح لم يكن يوفر له ما يحتاجه.

يوسف الشريف

بدأ رحلته مع كرة القدم في الأهلي، فلعب به ثلاث سنوات نجح خلالها في الوصول لآخر مراحل الناشئين بالنادي، وعندما قرر الأهلي الاستغناء عنه اعتزل الكرة، وتفرغ للتمثيل، وقدم في فيلمه "العالمي" دور لاعب كرة قدم، يصل بمصر لكأس العالم.

اقرأ أيضا| "كان لاعبا في الأهلي".. يوسف الشريف يكشف عن اليوم الذي قرر فيه إنهاء مشواره الكروي

أحمد حلمي

الفنان أحمد حلمي تخرج في معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، بدأ عمله مهندس ديكور لفترة، وهو الدور الذي قدمه في فيلم "بلبل حيران".

صابرين

الفنانة صابرين بدأت حياتها في السيرك، حيث كان والدها لاعب أكروبات، عمل دوبليرًا للفنان فؤاد المهندس.

سعد الصغير

قال الفنان سعد الصغير إنه بدأ حياته بالطبلة، وعمل طبالاً في بدايته الفنية، وهو نفس الدور الذي لعبه في فيلم" قصة الحي الشعبي" من بطولة الفنان طلعت زكريا.

خالد صالح

عمل الفنان الراحل خالد صالح في التجارة، وقال إنه اشترك مع شقيقه الأكبر في فتح مصنع صغير للحلويات، قبل تحقيقه الشهرة وتفرغه للفن.

محمود مرسي

بدأ الفنان الكبير محمود مرسي حياته مدرسًا للفلسفة، وعمل بهيئة الإذاعة البريطانية لمدة 7 أشهر فقط أثناء تواجده في إنجلترا، وقد كان يمتلك صوتًا إذاعيًا متميزًا، وعاد منها بسبب العدوان الثلاثي على مصر، قبل أن يقرر تغيير مجاله والانضمام لعالم الفن.

عبد الحليم حافظ

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عمل في بداية حياته مدرساً للموسيقى وتم فصله من العمل لكثرة تغيبه، فترك التدريس واتجه للغناء ليصبح واحداً من أهم مطربي مصر عبر تاريخها، وقام بتجسيد دور مدرس موسيقى في فيلم "شارع الحب".

صلاح ذو الفقار

الفنان صلاح ذو الفقار الذي عمل في بداية حياته كضابط شرطة، وكان أحد الضباط المحاصرين في الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952، وخرج برتبة نقيب، وعمل بالتمثيل في فيلم "رد قلبي"، وقام بتجسيد دور ضابط شرطة، وهو نفس الدور الذي قدمه في فيلم "الرجل الثاني".

كمال الشناوي

الفنان الكبير كمال الشناوي عمل مدرسا للرسم لفترة من حياته، وقدم دور المدرس في الكثير من الأفلام في فترة شبابه، وقدم بعدها مسلسل "أولاد حضرة الناظر" حيث لعب دور ناظر مدرسة يُدعى "عبد الحق".

نور الشريف

الفنان الكبير نور الشريف قبل الشهرة كان لاعب كرة قدم في نادي الزمالك، وكان اسمه وقتها "محمد جابر"، وهو الدور الذي لعبه في فيلم "غريب في بيتي" حيث لعب دور " شحاتة أبو كف" لاعب كرة يلعب في نادي الزمالك.