نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة نهال عنبر، مسئول المطلف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، أن الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف في تحسن.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الحمد لله حالته بتتحسن واستقرت، وهيفضل في غرفة العناية المركزة يومين تلاتة لحين ما الأمور تستقر تماما ويخرج بالسلامة".

يذكر أن الفنان عبدالله مشرف، كشف حقيقة اعتزاله التمثيل حسبما تردد في أكتوبر الماضي 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "مشرف" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "مفيش فنان بيعتزل.. والفنان ما يعتزلش، ولازم يفضل طول حياته يشتغل".

وأضاف، أن تلك الشائعة ظهرت لأنه كان في أحد البرنامج ويسخر من قلة الشغل، قائلًا: "الشغل مش مقطع بعضه زي زمان بعد الكورونا، والمنتجين ما بينتجوش حاجة، واللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش".

الفنان عبدالله مشرف قدم عددًا من الأعمال المهمة من بينها: "التخشيبة، الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، تخاريف، كارمن، ولعبة الست" وغيرها.