جلطتان.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عبدالله مشرف بعد حجزه في المستشفى (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشفت مصادر مقربة من الفنان عبد الله مشرف لـ"الخليج 365"، أنه تم نقله لأحد المستشفيات إثر أزمة صحية يمر بها حاليا.

وقالت المصادر، إن "عبد الله مشرف يعاني من جلطتين في الشريان المسئول عن إمداد الدم في الذراع اليسرى.. وتم حجزه بمستشفى الصفا، وهو الآن يرقد في غرفة الرعاية المركزة".

المصادر أضافت: "مشرف اشتكى قبل أيام من بعض الآلام في الظهر.. وتم نقله للمستشفى بعد ظهور بقع كثيرة زرقاء اللون على يديه".

ويعرض للفنان عبد الله مشرف حاليا فيلم "تسليم أهالي" مع النجوم: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد وغيرهم، ﺇﺧﺮاﺝ: خالد الحلفاوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب.