"عميد الدراما".. وفاة الفنان بسام لطفي أبو غزالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا الفنان السوري بسام لطفي أبو غزالة والد الفنان إياس أبو غزالة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة بسام لطفي، أحد أبرز مؤسسي النقابة عن 82 عاما.

ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين، عبر صفحته على "فيسبوك"، رحيل الممثل الفلسطيني السوري بسام لطفي، وفقا لـ"فرانس برس".

ويُعد بسام لطفي من جيل الممثلين السوريين الأوائل الذين ساهموا في تأسيس الدراما السورية، وشارك في عشرات الأعمال والمسلسلات التي حققت شهرة عربية واسعة، أبرزها "يوميات مدير عام"، و"نهاية رجل شجاع"، و"إخوة التراب"، و"التغريبة الفلسطينية".

وعُرف بسام لطفي، الذي ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1940 وانتقل مع عائلته إلى سوريا بعد حرب عام 1948، بـ عميد الدراما السورية، وكان أحد أبرز الأصوات التي رافقت مستمعي إذاعة دمشق عبر برنامج "حكم العدالة" طيلة أكثر من 30 عاما.

كما ساهم "بسام لطفي" في شبابه بتأسيس المسرح القومي السوري والمسرح الوطني الفلسطيني، وفي مسيرته نحو 70 عملاً فنياً بين المسرح والتليفزيون والسينما والإذاعة.