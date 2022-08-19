شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يرد على تحقيقات FBI بشأن قضية قتل مصورة سينمائية بكواليس فيلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الممثل العالمى أليك بالدوين، على تحقيقات المكتب الفيدرالي الأمريكى FBI بشأن سحبة زناد سلاح تسببت فى قتل المصورة السينمائية بموقع تصوير فيلم "راست".



حساب اليك بالدوين على انستجرام

وعلق بالدوين على القضية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "الجزء الأكثر أهمية في هذه المقالة هو هذه الجملة الأولى، لم يصرح أحد، من جهتي، أن مسدسًا جاهزًا قد انفجر للتو دون الضغط على الزناد، البندقية لم تكن جاهزة أبداً، تم سحب المطرقة إلى الوراء بقدر ما يمكن أن تذهب دون تصويب البندقية، تسبب فى إطلاق البندقية"، وأكد: "ليست جاهزة، من وضع الطلقة الحية في البندقية".



أليك بالدوين

وكان تقرير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى الولايات المتحدة "إف بى آى"، أكد أن الممثل العالمى أليك بالدوين، هو من سحب وضغط على زناد السلاح النارى الذى قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم "راست"، رغم نفيه ذلك مرارًا، وذلك فى الحادث الذى وقع فى أكتوبر من عام 2021، عندما كان بالدوين يؤدى مشهدا فى فيلم "راست" بموقع تصوير بمدينة سانتا بولاية نيو مكسيكو.