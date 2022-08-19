شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد بالشريان وجلطتان بالذراع.. زوج ابنة عبد الله مشرف يكشف تفاصيل حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان عبد الله مشرف لأزمة صحية، منذ يومين، دخل على إثرها أحد المستشفيات بعد إصابته بجلطة فى ذراعه اليسرى ويتواجد حاليا داخل العناية المركزة.

وقال شريف زوج ابنة الفنان عبد الله مشرف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "الفنان عبد الله مشرف كان يعانى منذ فترة من آلام فى الظهر والكتف وكنا نعتقد بأنه برد من المروحة".

وتابع زوج ابنة عبد الله مشرف: "يوم الاثنين الماضى كان التعب يظهر عليه ويعانى من الهبوط والهمدان، فاصطحبته للمستشفى وأجروا له الفحوصات اللازمة لكنهم لم يجدوا شيئا وأخبرونى بأن الأكسجين قليل ولديه ضعف عام بسبب قلة الطعام وجفاف من قلة شرب الماء، والدكتور كتبلى فيتمينات وخرج صباح يوم الأربعاء".

وأضاف زوج ابنة عبد الله مشرف: "فى نفس اليوم بليل، وجدت ذراعه اليسرى بيضاء وساقع وكف يده أزرق فذهبنا إلى مستشفى أخرى بالمهندسين، وأجروا الفحوصات على الكتف والذراع، ووجدوا أن الشريان الرئيسى اللى بيوصل الدم للذراع به انسداد بسبب وجود جلطتين واحدة صغيرة وواحدة كبيرة".

واستكمل زوج ابنة عبد الله مشرف: "حاليا يتلقى الأدوية اللازمة لتسييل للجلطات، وبدأ يستجيب للعلاج والدكتور طمنى قالى مش هنتدخل جراحياً، وهو فايق وبيتكلم معانا وبياكل وكل حاجة تمام".

واختتم زوج ابنة عبد الله مشرف حديثه قائلا: "بشكر الدكتور أشرف زكى وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لسؤالهم الدائم والاطمئنان على الفنان عبد الله مشرف، وكل زملائه أيضا لأن الجميع زعلان علشانه لأنه شخص طيب جدا والناس كلها بتحبه".