شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان بسام لطفى ونقابة الفنانين السوريين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الفنانين فى سوريا، الفنان بسام لطفى، الذى رحل عن عالمنا فى الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز الـ82 عامًا، وجاء فى البيان: "نقابة الفنانين فى الجمهورية العربية السعودية تنعى إليكم وفاة الفنان القدير بسام لطفى، لروحه السلام ولكم ولأحبائه الصبر والسلوان".





بدأ بسام لطفى مسيرته الفنية عام 1957 بصحبة الفنان سليم صبرى فى دمشق على خشبة المسرح وخاصة على المسرح القومى، وشارك بعد ذلك فى العديد من الأعمال منها مسلسل "الغريب" والذي كان أول عمل يعرض على شاشات التلفزيون السوري عام 1960، وهو تاريخ تأسيس التلفزيون السورى.

وشارك أيضاً في الإذاعة، قدم برنامج "حكم العدالة، شخصيات روائية" والتي تم إذاعتها في إذاعة مدينة دمشق، ومن بعد ذلك انطلق في الكثير من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ الدراما السورية مثل "بطل من هذا الزمان"، و"إخوة التراب" و "يوميات مدير عام".