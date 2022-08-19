شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخبار فنية لويجز وعمر خيرت وروبى والمسرح التجريبى بنشرة تليفزيون الخليج 365 الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 التى يعدها ويقدمها الكاتب الصحفى والناقد الفنى جمال عبد الناصر أهم الأخبار الفنية على الساحة، وجاء فيها :

متابعة لآخر مستجدات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والإعلان عن 10 ورش مسرحية تقدم مجانا ويقوم بالتدريب فيها خلال مدة المهرجان مدربين وفنانيين عالميين، كما كشفت النشرة عن تفاصيل حفلي الموسيقار عمر خيرت وويجز في مدينة العلمين اليوم .

واستعرضت النشرة تقرير الطبيب الشرعى الذي كشف سبب وفاة الممثلة العالمية آن هيشى، بالإضافة لتفاصيل تكريم محمود حميدة ودنيا سمير غانم والمخرج سعيد حامد بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وآخر الأخبار كانت تفاصيل الفيلم الذي يجمع روبي بالفنان كريم محمود عبد العزيز والذي يحمل عنوان "شلبي".