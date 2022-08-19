شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الدعوة عامة" يحقق إيرادات 309 آلاف جنيه فى يومى عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الدعوة العامة" إيرادات بلغت 163 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الخميس، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم فى يومى عرض إلى 309 آلاف جنيه، لاسيما أنه حصد 145 ألفا يوم الأربعاء أول أيام عرضه بالسينمات، إذ انطلق الفيلم للمنافسة في موسم الصييف.

واحتفل صناعه بالعرض الخاص فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر بحضور بطلى الفيلم محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد والمخرج وائل فرج، فيما غياب أحمد الفيشاوى عن الحضور، وتواجد عدد من نجوم مسرح لدعم صديقم محمد عبد الرحمن وأبرزهم على ربيع، مصطفى خاطر، محمد أنور، أوس أوس، حمدي الميرغني، وكذلك ليلى وملك زاهر، إنجي وجدان، أسما شريف منير، مروة الأزلى، محمد علاء.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

ويعرض في السينمات حالياً بجانب "الدعوة عامة" أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد وإخراج خالد الحلفاوى، و"بحبك "بطلولة وتأليف وإخراج تامر حسنى ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدى الميرغنى وهدى المفتى، و"عمهم" بطولة محمد أمام وإخراج حسين المنباوى.