شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعلن أسماء دفعة جديدة لـ"استوديو الممثل" ويختار 39 موهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والنجم الكبير محمد صبحى عن أسماء الناجحين فى التصفية النهائية والمقبولين لدراسة كورس "استوديو الممثل"، الذى يقدمه مجانا بمسرحه بمدينة سنبل، وذلك بعد اختبارات تقدم لها نحو 1000 موهبة من أعمار مختلفة، واستمرت الاختبارات لمدة شهر تقريبا، وأعلن محمد صبحى أسماء الدفعة الجديدة عبر صفحته علي الفيس بوك .

وتكونت لجنة الاختيار من النجم الكبير محمد صبحى، وكل من الدكتور الفنان أيمن الشيوى، والدكتورة عبير فوزى، والفنان الإعلامى جمال عبد الناصر، والملحن شريف حمدان، ومصمم الاستعراضات محمد سميح، وحضر التصفية النهائية النجمة سيمون، وتم اختيار 39 موهبة فى التمثيل والغناء والعزف منهم 9 مواهب من الأطفال، سيتم تدريبهم لمدة 4 أشهر، ثم يتخرجوا للساحة الفنية، ويختار منهم النجم محمد صبحى من يراه مناسبا فى أعماله المسرحية والتليفزيونية والسينمائية القادمة.

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي سيبدأ قريبا بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة .. اتعملها .. بلوك" التي مقررا عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



اختبارات محمد صبحي



مسرح محمد صبحي واختبارات استوديو الممثل (1)



مسرح محمد صبحي واختبارات استوديو الممثل ( محمد صبحي وسيمون )



مسرح محمد صبحي واختبارات استوديو الممثل ( جمال عبد الناصر وشريف حمدان )



مسرح محمد صبحي واختبارات استوديو الممثل ( د. ايمن الشيوي )



مسرح محمد صبحي واختبارات استوديو الممثل (5)



مسرح محمد صبحي واختبارات استوديو الممثل (6)