شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج وائل فرج يعلن خطبته على الفنانة مروة الأزلى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج وائل فرج خطبته على الفنانة مروة الأزلى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، حيث ارتبط الثنائى منذ فترة قصيرة بعد صداقة تحولت إلى حب وصولاً للخطبة، وسيتم الاحتفال بهذه المناسبة بعد تحديد موعد الفرح.

ويعرض للمخرج وائل فرج في السينمات، فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى إطار الكوميديا والإثارة.

وحضر العرض الخاص لفيلم "الدعوة عامة" كل من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد بطلا الفيلم فيما غياب أحمد الفيشاوى عن الحضور، وتواجد عدد من نجوم مسرح لدعم صديقهم محمد عبد الرحمن وأبرزهم على ربيع، مصطفى خاطر، محمد أنور، أوس أوس، حمدي الميرغني، وكذلك ليلى وملك زاهر، إنجي وجدان، أسما شريف منير، مروة الأزلى، محمد علاء.



الفنانة مروة الازلى والمخرج وائل فرج



وائل فرج ومروة الازلى ومحمد عبد الرحمن



المخرج وائل فرج والفنانة مروة الازلى