شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج على الغزولى يخضع لعملية جراحية ناجحة فى العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المخرج على الغزولى لعملية جراحية ناجحة مؤخراً وفقاً لما أكدته الناقدة صفاء الليثى عبر حسابها على موقع فيس بوك، بعدما طمأنت متابعيها على الحالة الصحية له، إذ خضع لعملية جراحية فى العمود الفقرى، بأحد المستشفيات الكبرى.

وكتبت صفاء الليثى عبر حسابها على موقع "فيس بوك" قائلة: "نجحت العملية الجراحية للفنان الجميل علي الغزولي.. وصلته أمانيكم الطيبة.. ويشكركم جميعا يا كل محبيه".

ويعد المخرج على الغزولى من المخرجين الذين يتمتعون بمسيرة فنية هائلة، خاصة فى الأفلام التسجيلية، وذلك بعدما درس فى قسم التصوير بكلية الفنون التطبيقية، كما قام بدراسات حرة فى كلية الفنون الجميلة، وواصل كذلك دراسته فى الخارج في إيطاليا.