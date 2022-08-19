شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يستكمل تحضيرات "السفاح" وهادى الباجورى مخرجاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل النجم أحمد فهمى تحضيرات مسلسله "السفاح" المكون من 8 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، بعد توقف عام كامل، حيث وقع اختيار صناع العمل على المخرج هادى الباجورى والذى بدوره بدأ في ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير الشهر المقبل.

مسلسل "السفاح" سيناريو وحوار إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود، وإشراف على الكتابة محمد صلاح العزب، وأحداث العمل مستوحاه من قصة حقيقية، وهي خاصة بـ"سفاح الجيزة"، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام، ويخوض به أحمد فهمى تجربه جديده بعيداً عن الكوميديا بعد نجاحه في فيلم العارف الذى ابتعد فيه أيضاً عن الأدوار الكوميدية.

وفى سياق آخر يواصل أحمد فهمى تصوير فيلمه الجديد "مستر إكس" الذى يجمعه بزوجته هنا الزاهد، ويشارك فى بطولته أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.