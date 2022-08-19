شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تشارك الجمهور صور حفلها.. وتعلق: "هيدا لبنان اللى بيشبهنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن صور من حفلها الغنائى الأخير فى موطنها لبنان، والتى شاركتها مع الجمهور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت نانسى، على الصور، "نحنا لبنان وإنتو لبنان وهيدا لبنان اللي بيشبهنا.. نحنا هون.. بحبك لبنان".



حفل نانسي عجرم في لبنان



حفل نانسي عجرم

وتصدر هاشتاج "نانسي في جونية"، تريند تويتر، أمس، وهو الهاشتاج الّذي دشّنه جمهور النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم، تزامناً مع حفلها الّذي أحيته مع Dj Rodge تحت عنوان "نحنا لبنان"، وتصدّر الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حضر الحفل المجاني نحو 13 ألف شخص في جونية، وقدّمت الفنانة نانسي عجرم، باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة "صح صح" ضمن أجواء حماسيّة راقصة".



نانسي عجرم تحيي جمهورها



نانسي عجرم تشعل المسرح في حفلها بلبنان

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، قدمت حفلا غنائيا في السعودية ضمن حفلات صيف 2022 بمشاركة مطرب الراب مروان بابلو، وقدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور السعودى منها " "أه ونص" و"سلامات" وغيرها.

وحرصت نانسي عجرم، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صور الحفل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت نانسي على الصور، "شباب الرياض جمهور استثنائى".