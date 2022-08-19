شكرا لقرائتكم خبر عن بعد البحث عنه.. رامى جمال يعد موهبة غنائية تعمل بالنقاشة بإنتاج أغنية ودويتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل المطرب رامى جمال، مع الشاب الذى يعمل نقاشًا، وذلك بعد تداول الفيديو الذى يقوم خلاله بالغناء وامتاز بنبرة صوت عذب أثناء غناء أغنية "بكرة يا حبيبى" للفنانة وردة الجزائرية.

ووعد المطرب رامى جمال بالغناء معه وإنتاج أغنية له، حيث نشر فيديو الشاب على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو وعاوز اعملك أغنية ليك هدية مني ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبلك أعملك ألبوم ننضف بيه وداننا، واللي بيقولوا صوتوا حلو لا يا جماعة ده أحلى من الحلو بشويتين".

وطرح الفنان رامي جمال أغنية جديدة بعنوان "أدبيتنا الدنيا"، من ألبوم "يستاهل بوستين" وهي من كلمات إبراهيم جاد، ألحان محمد أنيس، توزيع وسام عبد المنعم، حيث يتم طرح الألبوم بشكل منفرد يومياً، وحتى الآن تم طرح ما يقرب من 10 أغنيات.

وألبوم "يستاهل بوستين" يضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كدة".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس، والموزعون أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.