حذف أفاتار من منصة ديزنى قبل طرح الجزء الثانى فى السينما

القاهرة - سامية سيد - حذفت منصة ديزنى الجزء الأول من الفيلم الملحمى Avatar بدون الكشف عن الأسباب، وذلك قبل إصدار الجزء الثانى بعنوان Avatar: The Way of Water ، حسبما نشر موقع gamerant.

ولطالما حقق Avatar نجاحًا كبيرًا مع الجماهير، واحتفظ بالرقم القياسي الذى تجاوز 2.85 مليار دولار، وAvatar هو الفيلم الوحيد الذى أنتج قبل عام 2010 فى قائمة أفضل 10 أفلام مع أعلى نسبة مشاهدة في شباك التذاكر.

وكان الحساب الرسمى للجزء الثانى من فيلم Avatar كشف على موقع يوتيوب، عن فيديو ترويجى جديد لـ العمل المنتظر، وسيطرح تحت اسم Avatar: The Way of Water، وصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و38 ثانية، واحتوى على لقطات متنوعة ومشوقة للفيلم الجديد، العمل من إنتاج شركة 20th Century.

Avatar

وكان قد مر 12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري)، ومن المقرر طرح فيلم Avatar 2، في دور السينما حول العالم بداية من يوم 22 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كما أكد المذيع جون أوليفر أن الأجزاء القادمة من سلسلة Avatar للمخرج جيمس كاميرون، لا أحد يهتم بها، خاصة مع طرحها بعد 12 عاما من طرح الفيلم الأول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك من خلال برنامج Last Week Tonight، حيث صرح أوليفر، بقوله: "هناك أشياء ليس من المقبول لها أن تأخذ 10 سنوات لـ طرح أجزاء أخرى مثل سلسلة Avatar، على سبيل المثال".

وتابع أوليفر حديثه: "جيمس كاميرون، لا أحد ينتظر الأفلام الجديدة، سأمنح أي شخص في هذا الجمهور 1000 دولار (736 جنيهًا إسترلينيًا) في الوقت الحالي إذا تذكر أيًا من أسماء هذه الشخصيات التي ظهرت في الفيلم الأول من Avatar".

وكانت ديزنى، أعلنت، فى يوليو الماضى، أنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028.