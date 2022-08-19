شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يدفع غرامة الغناء بـ"فلاشة" فى حفل الساحل لنقابة الموسيقيين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، أن لجنة الساحل المكونة من سعد متولى ورامى عادل وزينهم محمد ومحمد صلاح وخالد مغربى، قامت بتحصيل غرامة من المطرب أحمد سعد وقدرها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفته لقرار النقابة بمنع الغناء من خلال "فلاشة".

وغرمت نقابة المهن الموسيقية الفنان أحمد سعد 20 ألف جنيه بسبب غنائه بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى بدون فرقة موسيقية، وقال أحمد أسعد لـ"الخليج 365" أنا كنت مدعو فى المكان ومش رايح أغنى ومجرد أنى وقفت مع اللى بيغنى ومد الميكرفون لى وقولت معاه كوبلية واحد، وعلى العموم مش هيحصل تانى وأنا احترم تعليمات النقابة.

وطرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة "ع الجرار"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع توما، وتقول كلماتها، "وعز علينا فراق الأحبه و زورنا الأطبة ماحد دوانا و كنا معاهم و كانوا معانا و ايه وداهم و ايه خلانا واحشني اللمه و حضنك يامه ده بُعدك غمه و قلبي اتغمى يا عشرة و جيرة يا صحبة جميلة حظوظنا قليلة في دنيا بخيلة ترتيبة عجيبة لعبة واحنا فيها مش لعيبة تغريبة دنيا غريبة عيشة ولا تذنيبة".

وتستكمل كلمات الأغنية "وع الجرار الأيام عدوا و ع الجرار عدوا و عالم بيا ربي وحده و ع الجرار عدوا قلبي بطولة عايشها لوحده و ع الجرار عدوا وموجة تجيبة و موجة بتاخده و ع الجرار عدوا مدد يا سيد وأصلي وأعيَد و فرحان قلبي حر و مش متقيد مدد يا سيده شموعك قايدة و نظرة يا طاهرة يا بدر السهرة و فين قعدتنا و فين قهوتنا و عشرة طاولة و جولة ف جولة".