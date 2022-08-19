نادية الجندي عن نادر عماد حمدي: "مينفعش ينسبوا ليا واحد مش ابني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة الكبيرة نادية الجندي، حقيقة الجدل الذي يُثار بين الحين والآخر، حول نجلها "هشام" من زوجها الفنان الراحل عماد حمدي.

وقالت نادية، في لقاء تليفزيوني لها عبر قناة "العربية": "عندي ابن اسمه (هشام) ومسموش (نادر) زي ما بيطلعوا في الصحافة وبيكدبوا ويطلعوا صور لواحد تاني ابن عماد حمدي من مراته القديمة، وابني اسمه هشام، ومينفعش ينسبوا ليا واحد مش ابني، ومينفعش لأنها مش حقيقة".

وأضافت: "ابني الحقيقي مش بيزعل لما يسمع كدا، لأنه عارف إنها إشاعة من بعض الناس اللي بتحاول أنها تشوشر على أي صورة حلوة أو عمل حلو، ويقعدوا يكدبوا ويقولوا أكاذيب والناس بترد لأنها عارفة الحقيقة إيه، وعارفين مين اللي وراء الناس دي".

نادية الجندي من مواليد 24 مارس عام 1946 وتزوجت مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي والذي أنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم تزوجت من المنتج محمد مختار والذي أنتج لها العديد من الأفلام، ولكنهما انفصلا عن بعضهما.

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي كان آخر عمل فني لها مسلسل "سكر زيادة" وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.