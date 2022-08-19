نادية الجندي حول فكرة زواجها مجددا: "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت النجمة الكبيرة نادية الجندي، على سؤال المذيعة سارة دندراوي، حول إمكانية زواجها مجددا خلال الفترة المُقبلة.

وقالت نادية، في لقاء تليفزيوني عبر قناة "العربية": "ليه لأ يعني؟.. لو صادفني حب وراجل محترم ويقدر عملي.. إيه اللي يمنع من كده".

نادية الجندي من مواليد 24 مارس عام 1946 وتزوجت مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي والذي أنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم تزوجت من المنتج محمد مختار والذي أنتج لها العديد من الأفلام، ولكنهما انفصلا بعد فترة.

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي كان آخر عمل فني لها مسلسل "سكر زيادة" وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.