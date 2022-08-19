هيفاء وهبي داخل حمام السباحة.. والجمهور: "ختمتي الجمال" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، داخل حمام السباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، وذلك في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "ختمتي الجمال"، "جماله"، "العمر مجرد رقم"، "كمية مفرطة من الجمال"، "هيفاء ملكة الساحة"، "جمالك".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي أغنية "تيجي" كلمات أحمد عبدالنبي وألحان غريب. وأيضا كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، الذي تم طرحه في يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.