فن ومشاهير

بفيديو ولقطات رومانسية.. أحمد داود يهنئ علا رشدي بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأ الفنان أحمد داود زوجته الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

ونشر داود فيديو ضم صورًا ولقطات مختلفة من حياتهم بينها الرومانسي وآخر اتسم بأجواء من المرح أثناء قضاء عطلتهما الصيفية، وعلق "كل سنة وانتي طيبة يا سنتوتي ويا رب سنة حلوة عليكي، مليانة حب وسلام وصحة ونجاح وسعادة وأحلام كتير متحققة إن شاء الله".

وحرص على تهنئة علا في تعليق على الفيديو الفنانة هند صبري والتي كتبت "عيد ميلاد سعيد علا"، بينما وضعت الفنانة جميلة عوض مجموعة من القلوب في تعليقها على المنشور.

جدير بالذكر أن أحمد داود وعلا رشدي تزوجا عام 2010، وأثمرت زيجتهما عن طفلين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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