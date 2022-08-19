علا رشدي: "شغلي الولاد يوم العيد ميلاد" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة علا رشدي فيديو عبر انستجرام، ظهرت خلاله بصحبة طفليها، وهما يقومان بدفع سكوتر تركبه بعدما تعطل بهم.

وظهرت علا في الفيديو وهي تقول: زقوا يا ولاد، لترد ابنتها "بنزق يا ستي عشان عيد ميلادك"، وتعلق الأولى "هدية عيد ميلادي، الاسكوتر وقف بينا والعيال بيزقوني لو مكانش عيد ميلادي كان زماني أن اللي بزق"، وكتبت أيضًا "شغلي الولاد يوم العيد ميلاد".

جدير بالذكر أن الفنانة علا رشدي شاركت عام 2021 في فيل" ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، وقدمت في 2020 مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إخراج كاملة أبو ذكري، وفي نفس العام مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.