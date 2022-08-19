هل كان زواج نادية الجندي من عماد حمدي غلطة؟.. الفنانة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة الكبيرة نادية الجندي، عن زيجتها الأولى والتي كانت من الفنان الراحل عماد حمدي، وهل كانت غلطة في حياتها أم لا؟.

وقالت نادية، في لقاء تليفزيوني لها عبر قناة "العربية": "مفيش حاجة اسمها غلطة، وعماد حمدي رجل عظيم وفنان قدير، وأنا كنت صغيرة أوي لا أتخطى الـ 15 سنة، وهو كان داخل على الـ 60 سنة".

وأضافت: "كان حدث بالوسط الفني.. إزاي تلميذة في المدرسة بالسن ده، تتجوز رجل أكبر منها بكل الفرق ده في السن، ويكفي أنه أبو ابني وإداني أهم شيء في حياتي وهو ابني هشام".

نادية الجندي من مواليد 24 مارس عام 1946 وتزوجت مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي والذي أنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم تزوجت من المنتج محمد مختار والذي أنتج لها العديد من الأفلام، ولكنهما انفصلا عن بعضهما.

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي كان آخر عمل فني لها مسلسل "سكر زيادة" وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.