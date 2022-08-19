"هاتوا صوري".. نادية الجندي تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل و"فيلر" الشفايف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة الكبيرة نادية الجندي، عن قصة إجرائها عمليات تجميل و"فيلر" الشفايف خلال مشوارها الفني الطويل.

وقالت نادية، في لقاء تليفزيوني لها عبر قناة"العربية": "هاتوا صوري كلها من أول ما بدأت تمثيل، هتلاقوها هي هي متغيرتش، ولا عملت شفايفي".

وأضافت: "خدت حقن بوتوكس وفيتامينات ودي أشياء لازم منها، لأن البشرة بترهق أوي من التصوير، والإضاءة أكتر خطر على البشرة، وأيضا التلوث البيئي بتبوظ البشرة، فلازم تعتني بـ (وشك)، والمكياج أحيانا بيبقى على (وشي) أكتر من 20 ساعة أثناء التصوير".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي كان آخر عمل فني لها مسلسل "سكر زيادة" وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.