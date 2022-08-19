شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "كرباج" تجمع الديفا سميرة سعيد مع طارق مدكور بعد غياب 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الديفا سميرة سعيد للعمل مع الموزع طارق مدكور من خلال أغنية "كرباج" بعد غياب 20 سنة من تعاونهما سويا فى أغنية يوم ورا يوم، وهى الأغنية التى كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعى فى ثانى تعاون مع سميرة سعيد.



سميرة سعيد وطارق مدكور

الأغنية تعتبر السابعة من ألبومها "إنسان آلي" الذي تطرح منه أغنية كل فترة، وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية "يلا روح"، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

وتقول كلماتها

عقلي لاحظ بللي تبدلتي

قلبي مسكين ما صدقشي

راه حدا عيني كيدوز كلشي

عارفاك باغي السبة باش تمشي

الحياة كتتعاش مرة

ما تتعاش مرتين

واللي بغانا يبقى معانا

واللي يمشي نوريولو منين

يللا روح مع السلامة روح

يللا روح مع السلامة روح

على كل غلطة صغيرة كتحاسبني

صافي يا سيدي الميساج واصلني

انت اللي صح والعيب جا مني

غير سير وخلي بالي مهني

الحياة كتتعاش مرة

ما تتعاش مرتين

واللي بغانا يبقى معانا

واللي يمشي نوريولو منين

يللا روح مع السلامة روح

يللا روح مع السلامة روح

صبري صافي سالالي

باغية دابا راحة بالي

اللي كان البارح غالي

رخاص اليوم ولا على بالي

يللا روح مع السلامة روح

يللا روح مع السلامة روح

أما آخر كليبات الديفا سميرة سعيد فكانت أغنيتها mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى"، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.