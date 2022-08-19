شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطلق أحدث أغانيها "عايش فيى" بعد تصويرها فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة يارا أحدث أعمالها الغنائية مؤخراً، والممثلة فى أغنيتها الجديدة "عايش فيى" مؤكدة أنها الأغنية الأخيرة من ألبومها "مليت"، وقدمت يارا الأغنية باللهجة اللبنانية .



المطربة يارا

وهي من كلمات وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صباح، وتظهر يارا بالكليب بلوكات مختلفة خلال الأغنية التى تتعاون فيها مع المخرج سليمى.

وطرحت يارا خلال الآونة الأخيرة عدة أغنيات من ألبوم "مليت" بالإضافة لألبومها الخليجى "غير الناس"، بداية من أغنية بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور