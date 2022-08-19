شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لتصدر فريدة سيف النصر التريندات بعد عتابها للمتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر التريندات مؤخراً على مدار الساعات الماضية، وذلك على خلفية بوست كتبته من خلال حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، عبرت فيه عن استيائها الشديد من قبل الكثيرين ممن يهاجموا الفنانين بدون أى سبب إلا عجز البعض أو التنمر على آخرين بطرق أخرى.

فريدة سيف النصر تعبر عن غضبها من رواد السوشيال ميديا لهذا السبب

“إيه اللي حصل؟، ليه بنستخبي ورا شاشات وننزل نحر رقاب بعض، الكلمة القاسية بتذبح، بقينا نكديين منعرفش نفرق بين جد وهزار، كله عايز يتخانق مع كله.. إيه ده، كل يوم يعاملوك بوش أو حسب المصلحة".

وأضافت فريدة سيف النصر: "فى إيه بعض الناس ماسكين الفنانين وكأن فى تار بلا أسباب، دى عجزت ودى كرمشت ودى غيرت دينها، وده دمه تقيل وده كبر في السن لكن بيغنى، وده بيرقص، وده اتكسح ودى روحى موتى كفاية.. مالكم فى إيه بجد.. هما الناس دى ما أسعدتكمش أعمالهم فترات من الزمن؟، طيب بلاش أنت مابتحبيش فلان غيرك بيحبه".



فريدة سيف النصر

ثم استكملت فريدة سيف النصر "في إيه يا جماعة تحسوا مخطط لهدم الفنانين القوى الناعمة، اللى فاتحين بيوت 14 مليون متخيلين، كل المهن شغالة معانا تحت أيديهم كام عامل، وأسطى كل واحد فيهم عنده أهل وزوجه، وأطفال، وفى اللى جوز ولاده وعندهم بيوت مفتوحة، بتحاربوا تمن عدد البلد فى أكل عيشهم، اقرأوا كده المسلسل بيكتب ناس قد إيه عِمالة فى العمل".

واختتمت فريدة سيف النصر بقولها "كفاية هد في الفن، الوحش انقدوه بأدب والكويس شجعوه، إنما تهزأوا فنانين كبار ليه يعني، على فكرة أنا عارفة إنها لجان مستهدفة الفن المصري، والفن عمومًا ما هو العربي بيصب هنا.. هاه قرروا إيه.. هنشتم من ورا الشاشة، ولا هنقول كلام نصح حلو يا باشا".