فن ومشاهير

تفاصيل تجهيزات زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك فى قصره بجورجيا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تجهيزات زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك فى قصره بجورجيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن خطط حفل زفاف الثنائى العالمى جينيفر لوبيز وبن أفليك، قيد التنفيذ فى قصر أفليك، فى جورجيا، ومن المقرر أن يكون الحفل خلال هذا الأسبوع بعد حفلهما فى لاس فيجاس الشهر الماضى.

*EXCLUSIVE* Marquee erected at Ben Affleck’s Georgia mansion as rain threatens weekend wedding celebration

وحسب ما نشره موقع pagesix شوهد تشييد سرادق فى مكان إقامة الزفاف المطل على النهر، حيث قام الموظفون بالتشييد طوال اليوم استعدادًا للاحتفال، وفى هذه الأثناء، شوهد الزوجان يتسوقان فى سافانا، بولاية جورجيا، يوم الخميس، مع العائلة والأصدقاء.

منزل بن افليك
منزل بن افليك

علي جانب آخر، يريد "بن أفليك" أن يبدأ حياة جديدة مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لذلك قرر عرض قصره الفاخر فى "باسيفيك باليسايد" للبيع بقيمة 30 مليون دولار، حسبما نشر موقع hola.

ed150cca6a.jpg

تأتى تلك الخطوة بعدما تراجع الثنائى عن فكرة شراء منزل زوجية جديد، والانتقال للعيش بمنزل "جى لو"، الذى استأجرته منذ العام 2016، ولكن نتيجة خضوعه حالياً لبعض التعديلات والإصلاحات، قررا استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر، خطيب ماريا كارى السابق، والذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.

20220717090815815.jpg

ويُقال إن عملية الإصلاحات وإعادة هيكلة العقار ستستغرق عاماً كاملاً، ما يعنى بقاءهما فى عقار جيمس باركر لحين انتهاء العملية، وكان بن أفليك، اشترى القصر عام 2018 بقيمة 19 مليون و200 ألف دولار، عقب انفصاله عن زوجته السابقة الممثلة العالمية جينيفر جارنر، ليعيش بالقرب من أبنائه، ويقع العقار بالقرب من نادى "ريفيرا" الفاخر، ويتميز بإطلالته المبهرة على الجبال المحيطة.

ويبدو أن "أفليك" فى حاجة كبيرة إلى المال فى الوقت الحالي، فهو وجينيفر يعتزمان على إقامة حفل زفاف ضخم، بحسب ما نشره موقع TMZ، كما كشفت مصادر صحفية أن جينيفر لوبيز بدأت التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، إذ قصدت منزل أفليك برفقة مدير أعمالها بهدف وضع مخطط خاص لهذا الحفل الضخم الذى من المتوقع أن يستغرق يومين أو ثلاثة أيام، وسيكون هناك أيضا حفل فى جزيرة سانت سيمون التى تقع على بعد حوالى 50 دقيقة عن مكان الحفل وتضم شواطئ ومنتجعات صحية ومنارة خلابة، حسب التقرير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا