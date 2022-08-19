شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "جوازة بالعافية" يجمع غادة عبد الرازق وأحمد آدم فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة غادة عبد الرازق تصوير فيلم جديد بعنوان "جوازة بالعافية"، الذى يجمعها بالنجم آحمد آدم ومن إخراج شريف إسماعيل، وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم "جوازة بالعافية" بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم "حرب كرموز" مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ"بويكا"، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى، كما تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف "حفلة 9" الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

أما أحمد آدم فكان آخر ظهور له في السينما خلال فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.