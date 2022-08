شكرا لقرائتكم خبر عن ابنا أنجلينا جولى يشاركان والدتهما فى فيلمها الجديد "Without Blood" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولى عن مشاركة اثنين من أبنائها فى فيلمها الجديد "Without Blood"، المبنى على رواية كتبها أليساندرو باريكو، والصادرة عام 2002، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشفت النجمة أنجلينا جولى، أن باكس، البالغ من العمر 18 عاما، ومادوكس، البالغ من العمر 21 عامًا، انضما لطاقم العمل، حيث تم تصوير أحداث الفيلم فى إيطاليا، والتى يشاركها بطولته النجمة سلمى حايك، والنجم ديميان بيشير، وقالت: "نحن نعمل بشكل جيد معًا عندما يكون طاقم الفيلم في أفضل حالاته، يبدو الأمر وكأنه عائلة كبيرة، لذلك كان الأمر طبيعيًا".



انجلينا جولي

وأوضحت جولي، أن أبنيها يعملان فى قسم مساعد المخرج، ما يعنى أنهما يعملان بجانبها لأنها مخرجة الفيلم.

يذكر أن "باكس" سبق وعمل مع والدته في دراما 2017 First They Killed My Father، والتقط صورًا ثابتة للمشاهد، كما عمل معها أيضًا فى فيلم By The Sea في عام 2015، فيما قالت مارشلاين بيرتراند، والدة أنجلينا، إن "باكس عمل بجد على الفيلم"، وأضافت فى حديثها عن ابنتها، "لطالما أحببتها كمخرجة".

فيلم "Without Blood" هو دراما تروى حكاية لا تنسى في أعقاب نزاع مجهول، وأحداث الفيلم تستكشف الحقائق العالمية حول الحرب والصدمات والذاكرة والشفاء، وفى هذا الصدد، قالت سلمى حايك - التى ظهرت في فيلم روبرت رودريجيز From Dusk Till Dawn و Steven Soderbergh Traffic - عن أنجلينا جولى، "ربما تكون أفضل مخرج عملت معها على الإطلاق، وقد عملت مع بعض المخرجين الجيدين".



مادوكس ابن انجلينا جولي

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن موقع ديلي ميل، رصد لحظة قيام النجمة أنجلينا جولي بإلحاق ابنتها "زهرة" بكلية سبيلمان في أتلاتنا، حيث نشر الموقع فيديو للسيد داريل هولومان، نائب رئيس الكلية لشئون الطلاب، وهو يوثق هذه اللحظة.