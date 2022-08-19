شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يحيى حفلاً غنائياً فى العلمين الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب الراب ويجز، حفلاً غنائيًا بالعلمين الجديدة، مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها خلال الفترة الماضية، ويأتى هذا الحفل ضمن مهرجان الحفلات الشبابية التى تقام خلال موسم الصيف فى مدينة العلمين الجديدة، والتى كان منها حفلات الهضبة عمرو دياب وتامر حسنى وعدد من النجوم.

وأحيا ويجز مؤخرًا، حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة، منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وكان مطرب الراب ويجز، قد طرح ديو مع المطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.