فن ومشاهير

رانيا يوسف داخل قلب على البحر: لا تدع قبح الآخرين يقتل الجمال بداخلك (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على شاطئ البحر.

رانيا ظهرت داخل قلب مُزين إطاره بالورود، وعلقت على الصور بتوجيه نصيحة للجمهور "لا تدع قبح الآخرين يقتل الجمال بداخلك".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور لتعبر عن إعجابهم بإطلالة رانيا وبجمالها، ومن بينها: رورو حبيبتي، قمر، الجميلة، يا روني يا قمر، ربنا يسعدك يا حبيبتي.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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