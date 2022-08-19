شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا للموسيقى العربية يحتفون بالفنانة الراحلة وردة فى محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا في مهرجان محكى القلعة، بالمطربة الراحلة وردة الجزائرية حيث تتغنى كل من مروة ناجي ، رضوى سعيد ، شروق شريف ومروة حمدى بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد بكوكبة مختارة من أعمالها الشهيرة منها ليالينا ، العيون السود ، مستحيل، على رمش عيونها، اكدب عليك، حكايتى مع الزمان، الربابة وغيرها، وذلك يوم السبت المقبل

وتتواصل فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه حيث يقام السبت المقبل حفلين متتاليين على مسرح المحكى الأول احتفاءً بالراحلة وردة والثاني فى العاشرة مساء حيث يقدم الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته نخبة من أعماله الشهيرة منها النور مكانه في القلوب، بحلم على قدي، اشتقنا لزمان، يتقال، المليونيرات، ماشي، في ضلها، مافيا ، كوكب تانى ، حكاية وردية وغيرها .

وكان الفنان هشام عباس قد أحيا حفل افتتاح مهرجان محكى القلعة الأربعاء الماضي وسط حشد جماهيرى ضخم، حيث حضر الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية و غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثارعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من سفراء الدول بالقاهرة منهم أمجد العضايلة ( الأردن ) ، عبد الله بن ناصر الرحبي ( سلطنة عمان ) ، أجيت جوبتيه ( الهند ) ، أولدريش فوندروسكا المستشار الثقافي التشيكي.