"شكلك في أوروبا يا برنس".. خالد النبوي ينشر صورة من عطلته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان خالد البنوي جمهوره ومتابعيه صورة من على متن أحد المراكب النيلية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان خالد النبوي: "شوية صمت"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أحلى حاجة الهدوء"، وعلّق آخر: "كلها في الساحل بس شكلك إنت في أوروبا يا برنس".

يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي عرُض رمضان الماضي 2022.

طرح مسلسل "راجعين يا هوى" حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.