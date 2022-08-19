شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وروبى يصوران فيلم "شلبى" مع المخرج بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانان كريم محمود عبد العزيز وروبى تصوير فيلم "شلبى" للمخرج بيتر ميمى وتأليف مصطفى حمدى، والذى يشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك في بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز وروبى شاركا كضيفا شرف في فيلم "كيرة والجن" المعروض حالياً في السينمات، والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

أما المخرج بيتر ميمى فيعمل على التحضير لمسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز وتأليف عبد الرحيم كمال والذى يتناول طائفة الحشاشين، وقائدها الحسن بن صباح، والمعروف عن تلك الطائفة أنها أرهبت أوروبا والشرق فى القرون الوسطى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، ليسجل التعاون الثالث على التوالي بين بيتر وكريم عبد العزيز بعد مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث.