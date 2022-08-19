شكرا لقرائتكم خبر عن وسط البلد والحضرة للإنشاد الصوفى يحييان ثالث أيام مهرجان القلعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق وسط البلد، وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، اليوم الجمعة ثالث أيام المهرجان، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويقدمون خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق، والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها "قربيلى وسط البلد وأنتيكا هيلاهوب وعم مينا ومجنون، أتكلمى بإمكان شمس النهار وغيرها".

يذكر أن فريق "وسط البلد" واحدة من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.

يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.

يشار إلى أن الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كلاً من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن).

أيضاً فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل ، نوال الزغبي وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نادية مصطفي وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، الموسيقار عمر خيـرت ، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويلا.